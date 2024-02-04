«هآرتس» العبرية تكشف كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي على «تليجرام»

كشف تقرير جديد عن كذب جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن حساب على موقع المراسلات القصيرة الروسي «تليجرام» كان يمجد جيش الاحتلال، ويبث خطاب كراهية ضد الفصائل الفلسطينية في ظل الحرب الدائرة بين الطرفين منذ السابع من أكتوبر 2023.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يتراجع عن النفي

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، تراجع جيش الاحتلال عن نفي سابق، واعترف مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قناة Telegram التي تستهدف الإسرائيليين يديرها أعضاء في قسم مديرية العمليات، ويأتي هذا الاعتراف بعدما كشفته صحيفة هآرتس في الشهر الماضي، ما أدى إلى إجراء تحقيق داخلي في الأمر.

بداية القصة

ووجد التحقيق أن المعلومات التي أدت إلى النفي الأصلي بأن القناة كانت تديرها أو تدار بالنيابة عن الجيش غير صحيحة، واعتمدت على معلومات مضللة نقلها أعضاء في دائرة التأثير، وفي أعقاب هذه النتائج، يتعين على قائد الوحدة في زمن الحرب إنهاء خدمته العسكرية.

أعمال عنف سابقة

ولم تتوقف القناة عند الصور من غزة، وفي 11 أكتوبر، قام الرجال السبعة، بما في ذلك أعضاء نادي مشجعي فريق كرة القدم الكاري، أعمال شغب في مركز شيبا الطبي، في أعقاب نص جديد على أن مسلحين يشجعون هناك، وفي غضون ساعة، تم نشر فيديو لأعمال الشغب على قناة 72 فيرجينز بعنوان «أخوتي الأبطال، عشاق لافاميليا، أحبكم، يا أبطال، جاءوا ليسحقوا العرب».