احذر غسول الفم به سم قاتل.. يسبب مخاطر صحية عديدة تصل إلى الوفاة

يعتبر الكثيرون أن غسول الفم، من ضمن روتينهم اليومي من أجل العناية بأسنانهم، سواء من أجل إنعاش النفس الخاص بهم أو لتجنب تسوس أسنانهم، خرجت دراسة صادمة حديثة كشفت العديد من الأضرار.

الدراسة كشفت أن غسول الفم المطهر يزيد من خطر الإصابة بارتفاع الضغط، حيث يرى العلماء أن السبب يعود إلى بعض الخصائص التي تقتل البكتيريا، بحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

ماذا يحدث عند استخدام غسول الفم؟

الدراسة أجابت عن سؤال حول كيفية أن يتسبب استخدام غسول الفم في القضاء على بعض البكتيريا النافعة التي تحمي الإنسان من العديد من الأمراض مثل السكري والأمراض المرتبطة بالقلب.

أضرار بالغة لاستخدام غسول الفم تصل إلى الوفاة

الدكتورة زوي بروكس، الأستاذة المساعدة في أبحاث طب الأسنان بجامعة كاليفورنيا، كشفت أن الفم يمتلئ بأنواع بكتيريا عديدة، وبينما يكون بعضها سببا أساسيا في التسوس، فإن البعض الآخر يكون مفيدا جدًا للصحة.

من ضمن البكتيريا النافعة التي تعيش على اللسان هي بكتيريا تحول نترات الطعام إلى نتريت والذي يتحول بدوره إلى أكسيد النيتريك داخل الأمعاء، وهو الذي يساعد على الحفاظ على الضغط مستقرا.

وأشار التقرير إلى دراسة تم خروجها إلى النور عام 2019، كشفت أن الذين يستخدمون غسول الفم بشكل يومي معرضون لخطر ارتفاع الضغط مقارنة بغيرهم.

وفي عام 2017، أجرى نفس الباحثين دراسة كشفت أن الذين يعانون من السمنة ويستخدمون غسول الفم، معرضون لخطر الإصابة بمرض السكري أكثر 50% من غيرهم.

لم تتوقف الدراسات عند هذا الحد، بل عاد التقرير إلى عام 2020، حيث دراسة كشفت أن غسول الفم المطهر الذي يتم استخدامه داخل المستشفيات قد يسبب الوفاة بسبب الإنتان، عن طريق مبالغة جهاز المناعة ضد العدوى ما يؤدي للوفاة.