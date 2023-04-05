هل غسول الفم يفسد الصيام؟.. «الإفتاء» توضح حكم المضمضة

هل غسول الفم يفسد الصيام؟ موضوع تناولته دار الإفتاء المصرية، حيث تلقت سؤالا مشابها يقول: ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟.

هل غسول الفم يفسد الصيام؟

وبخصوص موضوع هل غسول الفم يفسد الصيام؟ شددت دار الإفتاء على ضرورة ألا يصل شيئا من غسول الفم لجوف الصائم، كما أكدت أن المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في «السنن».

الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم

وبالنسبة لذوق الطعام: فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم.

وبعيدا عن موضوع هل غسول الفم يفسد الصيام؟ فذكرت دار الإفتاء أنه إذا غلب القيء على الصائم: لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في «السنن».

ولا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه، والله سبحانه وتعالى أعلم.