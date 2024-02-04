مراسلة «القاهرة الإخبارية»: هجوم «بن غفير» على الإدارة الأمريكية ليس الأول

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، إنه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الإدارة الأمريكية، خاصةً فيما يتعلق بملفات الاستيطان والمستوطنين في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه في المرة الأولى كان هنالك رفض واسع حتى على المستوى السياسي، لإعادة بناء مستعمرات إسرائيلية في القطاع الفلسطيني.

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء، أنه كان هناك توضيحات من المسؤولين الإسرائيليين بأن تصريحات «بن غفير» ليس لها وزن في إدارة الحرب الحالية، وعلى الرغم من ذلك، خرج بتصريحات لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، تحدث فيها أن إسرائيل تنوي إعادة الاستيطان وبناء مستعمرات جديدة، بعد دفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية، مقابل حوافز مالية، على حد زعمه.

وأشارت إلى أن وزير الأمن اليميني المتطرف «بن غفير» دعا إلى عقد مؤتمر دولي للمطالبة بالبحث عن دولة قد تستقبل الفلسطينيين، مقابل الحوافز المالية هناك، ووصل في تصريحاته المتطرفة إلى مهاجمة الإدارة الأمريكية.

وأوضحت أن «بن غفير» قارن بين زمن حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، قائلاً إنه إذا كان ترامب يتولى إدارة البيت الأبيض حالياً، فستكون هنالك معاملة مغايرة للدعم الأمريكي الإسرائيلي، وأضاف أنه بدلاً من أن تقدم أمريكا المساعدات والإغاثات الإنسانية لسكان قطاع غزة، يجب عليها التركيز على دعم الإسرائيليين.