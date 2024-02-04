أستاذ علوم سياسية فلسطيني: فرنسا تؤكد دور مصر المحوري في دعم غزة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن لقاء وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني مع نظيره المصري سامح شكري اليوم في القاهرة جاء من أجل التأكيد على أمرين مهمين؛ وهما إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحديث عن حل سياسي للأزمة.

تأكيد فرنسي على الدور المصري المحوري

وأضاف «الرقب» لـ«الوطن»، أن تأكيد فرنسا على الدور المصري المحوري في قطاع غزة شهادة تؤكد الواقع فالجميع يعلم دور مصر في دعم قطاع غزة؛ إذ قدمت جمهورية مصر العربية أكبر عدد من أطنان من المساعدات الإنسانية.

نقاط الحديث بين وزيري خارجية مصر وفرنسا

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الحديث يتمركز بين شكري ونظيره الفرنسي على طلب زيادة المساعدات لغزة وتوسيع دائرتها والحديث عن فتح آفاق سياسية لحل أزمة فلسطين التي بدأت منذ 75 سنة، وكذلك الحديث عن المستشفى الميداني الفرنسي العائم الذي يقف قريبا من الحدود المصرية بتعاون مصري لعلاج المصابين الفلسطينيين، مستطردا: «كنت أتمنى أن يزيد عدد المستشفيات العائمة لأن 30 مستشفى وعيادة في غزة خرجوا عن الخدمة».

سبب تحول فرنسا

وعن سبب تحول فرنسا من دعمها لإسرائيل في أول الحرب إلى دعم حاليا حل الدولتين، علق قائلا: «فرنسا أفضل من غيرها، وهي شعرت بالخجل بعد تأييدها الاحتلال وتراجعت بعد تبنيهم الراوية الإسرائيلية، وحاليا تقدم نفسها بأنها دولة قادرة على أن تلعب دورا في المنطقة وأنها منبر يدعم الحريات حول العالم».