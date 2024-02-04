مراسلة القاهرة الإخبارية ببغداد: الضربة الأمريكية الأخيرة خلفت خسائر بشرية كبيرة

قالت هبة التميمي، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في بغداد، إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زار اليوم مستشفى الحسين العسكري في بغداد، وتفقد أحوال الجرحى من المدنيين والعسكريين جراء الضربة الأمريكية الأخيرة، بصحبة رئيس هيئة الحشد الشعبي في هذه المنطقة، مصرحا بأنه يجب أن تكون هناك متابعة حثيثة من قبل إدارة رئيس الوزراء، ومتابعة الأمور الطبية للجرحى والمدنيين.

بغداد شهدت اليوم حراكا دبلوماسيا كبيرا

وأضافت التميمي، خلال رسالة على الهواء، أن العاصمة العراقية بغداد شهدت اليوم حراكا دبلوماسيا كبيرا خاصة في مقر وزارة الخارجية؛ إذ اجتمع وزير الخارجية فؤاد حسين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء كندا وأستراليا والبرازيل المعتمدين لدى العراق الاعتداء الأخير الذي شنته الولايات المتحدة على منطقتي عكاشات والقائم.

الهجوم الأمريكي خلف خسائر بشرية كبيرة

وأشارت إلى أن الهجوم الأمريكي خلف خسائر بشرية كبيرة، حيث قتل أكثر من 16 شخصا من المدنيين والعسكريين، وإصابة 25 شخصا جراء القصف الأمريكي، لافتة إلى أن الحكومة العراقية صرحت بأن هذا الاعتداء سافر وخرق للسيادة العراقية، وأن بغداد ليست مكانا لتصفية الحسابات بين المتخاصمين.