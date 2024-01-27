ما أهمية ولاية تكساس؟.. تهدد بحرب أهلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية

في الساعات الأخيرة تصاعدت التوترات بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية الأمريكية، عقب رفض حاكم الولاية جريج أبوت الامتثال لقرار الحكومة بإزالة الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع المكسيك، ما يثير المخاوف من احتمالية نشوب نزاع مسلح داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

امتناع تكساس عن الخضوع لقرارات المحكمة، أدى إلى فرض عقوبات على الولاية لإزالة تلك الأسلاك وإلا ستدخل أمريكا حربا أهلية مع الولاية، حيث أعلنت عدة ولايات أخرى بينها فلوريدا وأوكلاهوما الانضمام إلى تكساس ضد الحكومة الفيدرالية، ووصل عددها 25 ولاية.

وتحتل ولاية تكساس مكانة بارزة بين الولايات الأمريكية الأخرى، وسلطت شبكة «بيزنس إنسايدر» الضوء على بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول ولاية تكساس في الولايات المتحدة.

أهمية ولاية تكساس الاستراتيجية

تحصل ولاية تكساس على أهمية استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية، فموقعها الجغرافي على ساحل على الخليج المكسيك ويحتوي على حقول نفط هائلة، ما يجعلها أهم الولايات الأمريكية من الناحية الاقتصادية، فضلًا عن أنها ثان أكبر ولاية أمريكية بعد كاليفورنيا.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت ولاية تكساس دولة مستقلة لكانت الاقتصاد العاشر في العالم، متفوقة على دول كبرى عديدة، ما يجعلها أهم جزء في عصب الاقتصاد الأمريكي.

تمتلك ولاية تكساس اقتصادًا متنوعًا وصناعة تكنولوجيا متقدمة

ونجحت ولاية تكساس في تطوير اقتصاد متنوع وقوي وصناعة تكنولوجيا متقدمة في منتصف القرن العشرين، وتقود العديد من الصناعات المهمة مثل الزراعة والبتروكيماويات والطاقة والحواسيب والإلكترونيات والعلوم الطبية الحيوية.

تكساس تعتبر ولاية مهمة في الولايات المتحدة بسبب أهمية اقتصادها، تم تأسيس اقتصادها القوي والمتنوع في وسط القرن العشرين، وتعد الولاية الرائدة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الزراعة والبتروكيماويات والطاقة والحواسيب والإلكترونيات والعلوم الطبية الحيوية.

وفي عام 2019، بلغت قيمة واردات تكساس حوالي 294.9 مليار دولار، وكان لديها ميزان تجاري رابح حيث بلغت قيمة الفائض أكثر من 15 مليار دولار، ويعود هذا الأداء الاقتصادي المتميز إلى الموارد الطبيعية الوفيرة في الولاية، مثل النفط والغاز الطبيعي، والاستثمار الكبير في قطاع النفط والطاقة، والبنية التحتية الممتازة التي تتمتع بها تكساس.

ما هي واردات ولاية تكساس؟

1- تبلغ من النفط الخام 25.6 مليار دولار.

2- لديها وحدات المعالجة الرقمية بقيمة 18.8 مليار دولار.

3- تمتلك سيارات متوسطة الحجم بقيمة 13.9 مليار دولار، وسيارات كبيرة الحجم بقيمة 6.8 مليار دولار، كما هناك السيارات الكهربائية بقيمة 3.2 مليار دولار.

4- لديها تصنيع هواتف ذكية بقيمة 13.5 مليار دولار.

5- أجهزة الاستقبال والإرسال بقيمة 9.5 مليار دولار.

6- تمتلك الأسلاك بقيمة 5.1 مليار دولار.