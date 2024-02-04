السباحة جودي عمر تحقق رقما قياسيا في بطولة الغردقة للسباحة الشتوية

نجحت السباحة جودي عمر عثمان في تحطيم رقم قياسي في منافسات سباق 50 مترا حرة في بطولة منطقة جنوب الصعيد للسباحة الشتوية التي استضافتها مدينة الغردقة، بعدما سجلت رقما قياسيا قدره 32.34 ثانية متفوقة على صاحبة الرقم السابق والتي سجلت 32.90.

واحتفى مسؤولو البطولة بالسباحة الصاعدة وتم تكريمها وإهدائها كأس البطولة، مؤكدين أنها ستكون قادرة على المنافسة في البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وأبدت السباحة الصغيرة، ابنة الأقصر سعادتها بتحطيم الرقم القياسي في البطولة، مؤكدة أن ذلك نتاج عمل استمر عدة سنوات تقريبا، برغم قلة الإمكانيات وعدم انتشار ثقافة المنافسة في بطولات السباحة في الصعيد.

وأكد الكابتن عبدالمنعم أحمد، أن جودي حققت انجازا رائعا في ظل منافسة قوية مع سباحات لديهن خبرة وإمكانيات أفضل، مشيرا إلى أن هذه البطولة أثبتت قدرة السباحات في الصعيد على المنافسة على بطولات أكبر على مستوى مصر والوطن العربي.

وأضاف، أن بطولة السباحة الشتوية بالغردقة بمثابة منصة للشباب الطموح في مجال السباحة لتحقيق تطلعاتهم وتحقيق أحلامهم، وذلك من خلال توفير بيئة تنافسية صحية وداعمة، مشيرا إلى أن البطولة تعزز الروح الرياضية وتعمل على تطوير مهارات اللاعبين وتعزيز قدراتهم البدنية.

يذكر أن البطولة الشتوية للسباحة، تقام تحت رعاية الاتحاد المصري للسباحة كل عام على مستوى محافظات جنوب الصعيد «أسوان وقنا وسوهاج والأقصر والبحر الأحمر».