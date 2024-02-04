خبير سياسات دولية: إسرائيل تستنزف أمريكا وترفض الحلول السلمية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إنّ القرارات الأمريكية منذ اتفاقية منذ السبعينيات لم تعط لحل الدولتين مفهومًا حقيقيًا، بمعنى حل يرضي الفلسطينيين ودول الجوار والعالمين العربي والإسلامي.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة ببرنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية آية لطفي، أنه على الرغم من أن عدد سكان إسرائيل متساو الآن مع الفلسطينيين، إلا أن دول العالم العربي والدول المجاورة للفلسطينيين تجعل تل أبيب نقطة في محيط، وهذا يترتب عليه عدم قبولها بحلول سلمية مع الفلسطينيين، وإعطاء حل حقيقي، وبالتالي تظل إسرائيل تستنزف الطرف الأمريكي.

جولة بلينكن في المنطقة

وأشار إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن سيبحث خلال جولته بالمنطقة إطلاق سراح المحتجزين، وإيصال المساعدات الإنسانية، والتأكيد لمصر بأن الأفكار الرديئة لتهجير الفلسطينيين غير مقبولة، وغير مطروحة بالنسبة لأمريكا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تنظر الآن إلى عوائد سياساتها منذ 7 أكتوبر، فلم يكن هناك قبل هذا التاريخ حلولا، وكانت هناك توقعات حينها بحدوث انفجار في أي وقت، لافتًا إلى أن المقاومة الفلسطينية أصبحت تبحث عن حلول لم تحصل عليها بالمفاوضات والجلسات والسلام، فبدأت تتكون قناعة بأن المقاومة هي التي تأتي لهم بحلول، وهذه أمور تعود بكارثة كبيرة للأمريكيين والمستوطنين.