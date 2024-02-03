متحدث حركة فتح: «بلينكن» سيسمع كلاما لن يرضيه في لقائه مع الرئيس الفلسطيني

قال عبدالفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، في إطار حديثه عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المرتقبة للشرق الأوسط، إن زيارة بلينكن ليست الأولى وأن الإدارة الأمريكية تعرف أين يكمن الحل لكنهم مستمرون في دعم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الكثير من الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الجرائم ضد مواطني غزة جزء من الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي.

الموقف العملي لأمريكا يشكل دعمًا لا محدود للاحتلال

وأضاف «دولة» خلال مداخلة على «إكسترا نيوز»، أن الإدارة الأمريكية سمعت الموقف الفلسطيني الثابت مرارا وتكرارا، وعلى أمريكا أن تشكل ضغطًا على الاحتلال لوقف العدوان، والموقف العملي لأمريكا يشكل دعمًا لا محدود لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع أن لقاء «بلينكن» مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيسمع فيه الوزير الأمريكي كلاما لن يرضيه عن أن الحل يكمن في قيام الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه قبل يومين؛ صوت الكونجرس الأمريكي على حظر منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، متسائلًا: «كيف يتعامل مع الممثل الشرعي والوحيد بهذه الطريقة؟ وأي منطق يتحدث به الأمريكان؟».

الاحتلال يرتكب جريمة كل ساعة في غزة

وأشار إلى أن الاحتلال لا يستهدف فقط الشعب الفلسطيني؛ بل القانون الدولي والإنسانية، والضمير الحر وكل ذلك وسط صمت عالمي غريب، مضيفًا أن معدل جرائم الاحتلال في غزة وصل إلى جريمة كل ساعة.