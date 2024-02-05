اسم «السنوار» يظهر مجددا بعد 4 أشهر من حرب غزة.. تفاصيل

بعد دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ122، برز مجددًا اسم القيادي الفلسطيني البارز يحيى السنوار، الذي سيكون له اليد العليا في اتخاذ قرار وقف إطلاق النيران، في معركة الفصائل الفلسطينية، ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يحقق انتصارًا واسعًا، بشهادة الولايات المتحدة الأمريكية.

السنوار يشترط ضمانات إسرائيلية

وذكرت هيئة «البث الإسرائيلية»، أنّ القيادي الفلسطيني يحيى إبراهم السنوار، يريد ضمانات لإنهاء الحرب في غزة، قبل إتمام صفقة الأسرى التي تعمل دول عربية والولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها، بعد مرور 4 أشهر على الحرب بين الفصائل الفلسطينية، وجيش الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي.

نقلت شبكة «سي بي إس» عن فرانك ماكينزي، القائد السابق للقيادة الوسطى الأمريكية، أكّد فيها النجاح الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية محدود للغاية، في تصريح أمريكي جريء.

تقرير لوول ستريت جورنال

وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على المفاوضات، الجمعة الماضية، أن كبار قادة الفصائل يتجادلون حول وقف إطلاق النار المقترح واتفاق تبادل الرهائن، مما أجبرهم على التأجيل أكثر فأكثر، وسط اقتراح بأن تكون الهدنة 6 أسابيع مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية بين الفصائل والجيش الإسرائيلي صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى» ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الفلسطينيين العزل.