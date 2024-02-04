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معرض القاهرة الدولي للكتاب

المجلس الإكليريكي يرحب بتوجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية

كتب:

مريم شريف
07:28 م | الأحد 04 فبراير 2024
الأنبا مرقس

الأنبا مرقس

رحب الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ورئيس المجلس الإقليمي الإكليريكي للأحوال الشخصية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.

فكرة الحوار رائعة

وقال الأنبا مرقس في تصريحات لـ«الوطن»، إن توجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأسرة يعد فكرة رائعة، مضيفا أنه يجب أن يكون رجال الدين ركن أساسي في هذا الحوار إلى جانب المجتمع.

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، ووجّه بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يمثل أول قانون متكامل ومفصل في هذا الشأن. 

 

 

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