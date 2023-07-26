6 شروط للتقديم لبرنامج «المرأة تقود».. شرط الجنسية المصرية

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب، برنامجا تدريبيا للسيدات في خارج حدود الدولة المصرية، تحت عنوان «المرأة تقود»، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتمكين المرأة في المجتمع، فضلا عن هذا البرنامج يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة في هدفين، أولها الهدف الخامس من الاستراتيجية وهو المساواة بين الجنسين، وثانيها هو الهدف الـ10 الحد من عدم المساواة.

6 شروط للقبول ببرنامج «المرأة تقود»

ومنذ الإعلان عن البرنامج التدريبي «المرأة تقود» أقبل العديد من السيدات على التسجيل في البرنامج، وأوضحت الاكادمية الوطنية للتدريب 6 شروط للقبول في البرنامج، جاء في مقدمتها أن تكون المرأة المتقدمة للبرنامج التدريبي مصرية الجنسية.

كما اشترطت الأكادمية الوطنية للتدريب، أن تكون المرأة المتقدمة للبرنامج التدريبي نعيش خارج الجمهورية، ولذلك سيكون التدريب عبر الانترنت، من خلال المنصة الالكترونية للأكادمية، أما عن الشرط الثالث، فهو أن تكون المتقدمة، حاصلة على مؤهل جامعي عالي.

لا يزيد العمر عن 50 ولا يقل عن 25

والتفت الأكادمية الوطنية للتدريب لمسألة السن، فحددت أنه من شروط القبول في برنامج «المرأة تقود»، التدريبي للسيدات في الخارج، لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام، ولابد أن تقوم المتقدمة باستيفاء استمارة تسجيل كاملة، ومن ثم يأتي الشرط الأخير للقبول في البرنامج التدريبي وهو أن تجتاز المتقدمة المقابلة الشخصية.

والجدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي الذي أطلقته الأكادمية الوطنية للتدري يعتبر خطوة أولى للأكادمية ضمن سلسلة من البرامج التدريبية الأخرى التي من المقرر أن تنظمها الأكادمية في الفترة المقبلة، وهذا التدريب جاء بالتعاون بين الأكادمية ووزارة التخطيط والتنمية ووزارة الهجرة.