عدد زوجات الرسول.. الشعراوي يوضح لماذا حلل الشرع للنبي الزواج بأكثر من 4 نساء

عدد زوجات الرسول، من الأمور التي يبحث ورائها البعض، متسائلين عن تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 9 زوجات، في حين أن الله عز وجل حلل الزواج من أربعة فقط، وهو ما أوضحه الشيخ الشعراوي، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستثنى في المعدود وليس العدد، موضحا أن المعدود هنا يقصد به المرأة.

عدد زوجات الرسول

وعن عدد زوجات الرسول، قال الشيخ الشعراوي: «إن الرسول كان لديه 9 زوجات، وأن الله عز وجل حينما أراد أن ينهي التعدد المطلق في الزوجات قال للنبي أنزل يا محمد قل لأمتك اللي معاه زايد عن 4 يمسك 4 ويفارق الباقي»، موضحا أن الحكم لم يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مستثنى من المعدود فقط، مستشهدا بقول الله تعالى: لَّا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنۢ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَٰجٍۢ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ رَّقِيبًا.

زوجات الرسول

وفي إطار الحديث عن عدد، أضاف الشيخ الشعراوي، أن الآيه هنا تشير إلى أنه في حالة وفاة إحداهن، لا يحل للرسول الكريم استبدالها بأخرى، لأن المطلقة من غير الرسول عند تطليقها يمكن أن تتزوج من غيره، لكن زوجات النبي أمهات مؤمنين محرمات على الغير، مشيرا إلى أنه بذلك ضيق الله عز وجل على نبيه ولم يوسع عليه.

أسماء زوجات الرسول واستكمالا للحديث عن عدد زوجات الرسول، أشارت دار الإفتاء إلى أسماء زوجات الرسول، وسبب الزواج منهن، موضحة أن زيجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن رغبة في كثرة النساء، مؤكدة أن زواج النبي كان لعدة أسباب منها الاجتماعية، التشريعية والسياسية.

وأشارت الدار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها، السيدة سودة بنت زمعة، حفصة بنت عمر بن الخطاب، السيدة زينب بنت خزيمة، السيدة أم سلمة هند بنت أمية، السيدة عائشة رضي الله، زينب بنت جحش، السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، تُوفّيت اثنتان منهنّ في حياته ﷺ، هما: خديجة بنت خويلد، وزينب بنت خُزيمة، وتُوفِّي ﷺ عن تسعٍ منهنّ.