أفضل دعاء للأم المتوفاة.. ردده الشيخ الشعراوي «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لها»

دعاء للأم المتوفاة هو أفضل ما يمكن أن يقدمه الإنسان لأمه بعد رحيلها، لأن الأم لها مكانة عظيمة وكبيرة في قلوب أبنائها، وفقدانها يترك شرخا كبيرا في نفوس أولادها، لذلك الدعاء لها هو أفضل طريقة ليعبروا لها عن حبهم، ومكانة الأم عظيمة في الإسلام حيث جعل الأم أولى الناس بالصحبة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يَا رَسُول اللهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ»، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ».

دعاء للأم المتوفاة

وأوضحت الإفتاء في دعاء للأم المتوفاة أن الدعاء يمكن أن يكون بأكثر من صيغة أو طريقة، لأن الدعاء هو عبادة نابعة من القلب، ومن الدعاء الذي ردده الشيخ محمد متولي الشعراوي ويمكن الاستعانة به: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لها وَارْحَمْهُا، وَاعْفُ عنْها وَعَافِهِا، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُا، وَاغْسِلْهُا بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِا مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُا دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِا، وَقِهِا فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

أدعية للأم المتوفاة

ومن دعاء للأم المتوفاة التي يمكن الاستعانة به في الدعاء للأم خلال هذه الايام المباركة :

«يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».

«اللهم اكف والدتي عذاب القبر، وجافِ الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أمي واجعلها من الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ﺍﻟﻠﻬﻢ اكتب أمي ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﺪﻳﻘﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ، ﻭﺍلأﺧﻴﺎﺭ، ﻭﺍلأﺑﺮﺍﺭ».

ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسئولاً.

«اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك».