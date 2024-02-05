تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية.. اقتحامات واعتقالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات واعتقالات، وفجر اليوم، اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وداهمت القوات الإسرائيلية، منزلين في المدينة، فيما اعتقل جنود الاحتلال أسيرا فلسطينيا محررا يدعى ماهر الأطرش ونجله يزن وشابا آخر خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل، كما ألحقت القوات أضرارا مادية بمركبة فلسطيني قبل انسحابها من البلدة، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قال في وقت سابق، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجزرة مروعة راح ضحيتها 30 فلسطينيا في دير البلح وسط القطاع، فيما كان قد ادعى أنها منطقة آمنة.

استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد في دير البلح

وأشار المكتب، إلى استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد في دير البلح، كما استهدف منازل الفلسطينيين بالقصف المباشر من الطائرات الحربية، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الولايات المتحدة، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالخطاب المعادي للعرب ردا على مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» استهدف مدينة ديربورن بولاية ميشيجان شمال شرق الولايات المتحدة، وقال عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن كان من الخطأ إلقاء اللوم على مجموعة من الأشخاص بناء على كلام قلة قليلة منهم.

وأوضح بايدن، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن هذا ما يمكن أن يؤدي إلى كراهية الإسلام والكراهية ضد العرب.ويوم الجمعة الماضي، نشرت «وول ستريت»، مقالا تحت عنوان: «مرحبا بكم في ديربورن، عاصمة الجهاد الأمريكية»، للمدير التنفيذي لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط، ستيفن ستالينسكي، في إشارة إلى أن سكان المدينة، بما فيها الزعماء الدينيون والسياسيون، الداعمون لإحدى الفصائل الفلسطينية.

من جانبه، قال عمدة ديربورن عبد الله حمود، إنه كثف تواجد الشرطة في دور العبادة والأماكن العامة بعد زيادة مثيرة للقلق في الخطاب المتعصب والمعادي للإسلام على الإنترنت.