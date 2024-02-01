قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية كتب: أحمد العانوسي 12:50 ص | الخميس 01 فبراير 2024 غزة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مندوب فلسطين: مشروع قرار أمام مجلس الأمن خلال أيام لوقف إطلاق النار في غزة متحدث «الصحة الفلسطينية»: ضرب الاحتلال مستشفيات غزة جزء من الإبادة الجماعية أستاذ قانون دولي: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة لتصفية قضية اللاجئين مندوب فلسطين لدى مجلس الأمن: إسرائيل تشن حربا من الفظائع ضد شعبنا في غزة مرصد الأزهر يتناول الأوضاع المأساوية في غزة بإنتاج مرئي جديد (فيديو) غزة بقلم أحمد العانوسي