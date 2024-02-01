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معرض القاهرة الدولي للكتاب

قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية

كتب:

أحمد العانوسي
12:50 ص | الخميس 01 فبراير 2024
غزة أرشيفية

غزة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس بالضفة الغربية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

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