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من أصول فلسطينية.. نجيب بوكيلة يفوز بولاية رئاسية جديدة في السلفادور

كتب:

حسن رمضان
05:29 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس السلفادور

رئيس السلفادور

أعلن الرئيس السلفادوري الحالي نجيب بوكيلة، من أصول فلسطينية، فوزه بالانتخابات الرئاسية بحصوله على أكثر من 85% من الأصوات، ليصبح أول رئيس في تاريخ السلفادور ينتخب لولاية ثانية منذ حوالي 100 عام.  

ودعا بوكيلة، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، إلى أنصاره إلى مسيرة حاشدة من أمام «القصر الوطني»، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، سجلت السلطات في السلفادور، أكثر من 6 ملايين ناخب للمشاركة في  الانتخابات بينهم ما يزيد على 700 في الخارج خاصة الولايات المتحدة، فيما تنافس 5 مرشحين رئاسيين آخرين في الانتخابات، أمام بوكيلة.

وأضاف بوكيلة، أن حزب «الأفكار الجديدة»، حصد ما لا يقل عن 58 مقعدا من أصل 60 في البرلمان، موضحا: «بارك الله في السلفادور».

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