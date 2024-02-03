تأجيل محاكمة دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى في قضية «تزوير الانتخابات»

أعلنت المحكمة الفيدرالية العليا تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، وذلك في تهمه تزوير نتيجة الانتخابات، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».

وأعلنت المحكمة بواشنطن أن بدء المحاكمة، التي كانت مقررة يوم 4 مارس المقبل سيتأجل نتيجة لمسائل قانونية غير محسومة، ولم تحدد المحكمة بعد الموعد الجديد.

ويواجه دونالد ترامب، الذي يخوض سباق الترشح داخل الحزب الجمهوري للترشح بالانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل، أربع محاكمات جنائية تشمل 91 تهمة منفصلة.

هل يمنع ترامب من خوض الانتخابات الأمريكية؟

وستناقش المحكمة العليا في جلسة استماع الخميس المقبل، ما إذا كان من الممكن منع «ترامب» من الترشح للرئاسة الأمريكية بموجب بند في الدستور الأمريكي يحظر على المسؤولين تولي مناصب إذا شاركوا في التمرد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، واستمعت إلى نقاش حول العديد من المسائل القانونية المهمة، بما في ذلك ما إذا كان دور «ترامب» في الهجوم على مبنى «الكابيتول» يعتبر عملًا من أعمال التمرد، وما إذا كان القانون يشمل الرؤساء أم ينطبق فقط على المناصب الفيدرالية الأقل أهمية، بحسب صحيفة «واشنطن بوست».