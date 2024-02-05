رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

غارات واشنطن لن تحقق التهدئة.. الصحافة الغربية تطالب بإنهاء الحرب بغزة

كتب:

نرمين عفيفي
09:40 ص | الإثنين 05 فبراير 2024
الدمار في غزة

الدمار في غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «غارات واشنطن لن تحقق التهدئة.. الصحافة الغربية تطالب بإنهاء الحرب في غزة».

وجاء في التقرير: «ما بين وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضربات الأمريكية في المنطقة، يُثار التساؤل أيهما أكثر واقعية في منع انزلاق الشرق الأوسط إلى سيناريو الهاوية».

تحليلات تكشف عن عدم جدوى الضربات الأمريكية الانتقامية في اليمن والعراق

وسائل إعلام عالمية عديدة أفردت تحليلات تكشف عن عدم جدوى الضربات الأمريكية الانتقامية في اليمن والعراق وسوريا بشأن ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، وتحت عنوان «القصف الجوي الأمريكي لن يحقق تهدئة بل إنهاء الحرب في غزة يؤمن ذلك»، كان تقريرا أبرزته صحيفة وول ستريت جورنال.

السبب في إشعال فتيل الأزمة إلى أمريكا وإيران وحلفائها

وتعزو الصحيفة السبب في إشعال فتيل الأزمة إلى أمريكا وإيران وحلفائها، في أعقاب السابع من أكتوبر والذي جاء ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى والاقتحامات المستمرة لمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

اقرأ المزيد:

«الخارجية الأردنية»: خطر توسيع الحرب يزداد باستمرار العدوان على غزة

باحث سياسي: «بلينكن» يبحث تشكيل قوة عربية وغربية لحفظ الأمن داخل غزة

اسم «السنوار» يظهر مجددا بعد 4 أشهر من حرب غزة.. تفاصيل

تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي وسط وغرب خان يونس جنوبي قطاع غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف قطاع غزة.. سقوط عشرات الشهداء
بقلم نرمين عفيفي