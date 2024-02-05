موعد ومكان عزاء علاء عبدالعزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية

حددت أسرة الدكتور علاء عبدالعزيز أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية موعد ومكان العزاء، بعد رحيله أمس عن عالمنا، إذ أنَّه من المقرر أن يُقام عزاء علاء عبدالعزيز غدًا الثلاثاء في مسجد الحامدية الشاذلية.

معلومات عن الراحل علاء عبدالعزيز

علاء عبدالعزيز سليمان هو أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حصل على الدكتوراه في الدراما من كلية «رويال هولواي» بالمملكة المتحدة.

له العديد من النصوص المسرحية منها «الملح الأخضر، حكاية لم تروها شهرزاد، في انتظار جودة، ازعاج»، كما أنَّه روائي خط بأنامله عددًا من الأعمال الأدبية المسرحية والتي قدمت على خشبة المسرح ومنها ما تمّ ترجمته إلى الإنجليزية قدمت في عام 2005 «حكايا لم ترويها شهرزاد» بطولة الفنانة السورية رغدة.

تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020

يأتي ذلك بالإضافة إلى العشرات من الدراسات والمقالات النقدية، كما شغل العديد من المناصب منها رئيس تحرير سلسلة «نصوص مسرحية» والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.