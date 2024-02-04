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معرض القاهرة الدولي للكتاب

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور علاء عبد العزيز: فقدنا مبدعا متميزا

كتب:

إلهام الكردوسي
07:41 م | الأحد 04 فبراير 2024
الدكتور علاء عبد العزيز

الدكتور علاء عبد العزيز

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الدكتور علاء عبد العزيز سليمان، أستاذ الدراما بمعهد الفنون المسرحية، بأكاديمية الفنون، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: «فقدنا اليوم مبدع صاحب مسيرة علمية وعملية كبيرة، تتلمذ على يديه المئات، وترك إرثًا نقديًا مُميزًا»، وقدمت وزيرة الثقافة العزاء لأسرة الراحل، وأصدقائه، وتلاميذه، ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بوافر رحمته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كاتب وروائي، له العديد من الأعمال الأدبية المسرحية، والتي تُرجم بعضها إلى الإنجليزية، حصل على درجة الدكتوراة من بريطانيا، وكان موضوعها «المسرح البريطاني والأميركي وتناولهما للحرب في العراق ومن قبلها حرب أفغانستان والصراع العربي – الإسرائيلي».

وتولى رئاسة الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي للمعاهد والكليات المُتخصصة عام 2019، كما تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 2020، وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات المسرحية المصرية والدولية.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي