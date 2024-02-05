«الخارجية الروسية» تستدعي السفير الإسرائيلي بسبب تصريحات «غير مقبولة»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو سيمون هالبرين، وذلك بسبب تصريحات وصفت بـ«غير مقبولة»، بحسب وكالة تاس.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أنَّ التصريحات جاءت في مقابلة أجراها السفير الإسرائيلي مع صحيفة كوميرسانت، قائلة إَّنه شوه نهج السياسة الخارجية الروسية والحقائق التاريخية.

وأشارت إلى أنَّ التصريحات التي تمّ الإدلاء بها تمثل بداية غير ناجحة لمهمته دبلوماسية، والتي ينبغي أن تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح شعبي البلدين.