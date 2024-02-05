«قصور الثقافة»: الوزارة تطرح كتبا في معرض القاهرة بـ جنيه واحد

قال الكاتب الصحفي طارق الطاهر عضو مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة والمشرف على النشر بالهيئة، إنّه قبل بداية معرض الكتاب كان هناك تخوفا من أن تنعكس أسعار الكتب على عدد الزوار، ولكن مع الساعات الأولى للمعرض، جرى تبديد هذا الخوف.

وأضاف الطاهر، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أنّ هذا الأمر يرجع إلى عدة أسباب، فهناك جناحان خصصا تخفيضات مميزة للغاية، وهي جناح هيئة قصور الثقافة وجناح الهيئة العامة للكتاب، وهما ليسا متشابهين.

دور وزارة الثقافة وأنشطتها

وتابع، أن وزارة الثقافة لا تقتصر على تقديم العناوين ولكن الأنشطة المختلفة التي تمثل عوامل جذب كيرة جدا للأسرة المصرية، موضحًا أن سوق الثقافة يعبر عن قدرة الدولة المصرية، حيث تقدم كتبا بجنيه ولحد حتى إن هناك موسوعة كاملة عن المستشرقين أكثر من 1000 صفحة وذلك لـ65 جنيها، والإقبال شديد عليها، حيث طبعت هيئة قصور الثقافة 1000 نسخة بيع منها حتى اللحظة ما يصل إلى 900 نسخة، وهذا ما يؤكد أن الدولة المصرية تسير قدما في خطتها الأساسية لبناء الإنسان.