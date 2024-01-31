نيفين الكيلاني: وزارة الثقافة تولي اهتماما خاصا بالمبدعين من ذوي الهمم

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن هناك فرق بين اكتشاف الموهبة، ورعايتها وتنميتها، والوزارة تعلم جيدًا أن المبدعين ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

جهود وزارة الثقافة

وأكدت الكيلاني، خلال لقائها ببرنامج الشاهد، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الأطفال الذين يحصلون على جائزة المبدع الصغير في المجالات المختلفة يتم رعايتهم في الأماكن المخصصة لهم، أي أن الأطفال المبدعين في الغناء يتم رعايتهم في دار الأوبرا.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن هناك اهتمام كامل بكافة الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، ويتم رعايتهم تحت إشراف متخصصين، لذا هناك اهتمام مكثف بهذه الفئة.

رعاية المواهب

وتابعت: لدينا طفلة 11 سنة من ذوي الهمم فازت العام الماضي في القصة القصيرة للمبدع الصغير، وتم طبع قصتها وعمل حفل توقيع لها في معرض الكتاب لتشجيعها.