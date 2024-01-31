نيفين الكيلاني توضح كيف دعمت مؤسسات الدولة أنشطة وزارة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن فكرة الأولويات في الدولة المصرية مطروحة طوال الوقت، ولكن إذ تحدثنا عن بناء الوعي والإنسان، فهذا دور محوري لوزارة الثقافة إلى جانب الوزارات الأخرى مثل التعليم والشباب والرياضة، فضلا عن الدور المهم لقطاع الإعلام في تحقيق هذا الأمر؛ لأنه أداة توصيل الفكر للناس.

وأضافت الكيلاني، خلال حوارها مع برنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: «من يقول إن الثقافة ليست من أولويات الدولة المصري يجب أن يأتي لمشاهدة معرض الكتاب 2024، فنحن بدون دعم الدولة لم نكن نستطيع أن نعد هذا المعرض بشكل فردي، وذلك ينطبق على كافة الأنشطة الفنية والثقافية التي تلقى الدعم الكامل من قبل الدولة؛ لأننا جزء منها، كما أن استراتيجية 2030 التي تنص على تنمية الوعي وبناء الإنسان تعمل على تنفيذها كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع وزارة الثقافة».

وواصلت وزيرة الثقافة: الثقافة مكون أساسي من الشخصية المصرية، ونرى دائما الأطفال في الشوارع والأحياء يلتقطون الحجارة من الأرض ويرسمون بها على الحوائط، فالإبداع الفني يعتبر شيئا فطريا في الشخصية المصرية.