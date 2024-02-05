أول بشائر انهيار الدولار في السوق السوداء.. تراجع أسعار 25 سلعة أساسية

شهدت أسعار 25 سلعة أساسية تراجعًا ملحوظًا في الأسواق بالتزامن مع انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، بعد أن وجهت الحكومة المصرية ضربة موجعة للمضاربين في السوق السوداء، وذلك بعد أن قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%.

‎أسعار السلع الغذائية اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية تراجع أسعار 25 سلعة أساسية وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

- بلغ سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.74 جنيه ليسجل تراجع نحو 1.21 جنيه.

- وسجل سعر كيلو السكر المعبأ نحو 39 جنيهًا بتراجع 7.75 جنيه.

- فيما بلغ سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 28 جنيهًا بتراجع نحو 0.59 جنيه.

- بينما سجل سعر كيلو العدس المعبأ نحو 68 جنيهًا بواقع تراجع 7 جنيهات.

‎أسعار السلع الغذائية المتراجعة

- وصل سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 158 جنيهًا، بتراجع نحو 4 جنيهات.

- بينما سجل سعر كيلو السمسم الأبيض نحو 121 جنيهًا بتراجع نحو 14.79 جنيه للكيلو.

- أما عن سعر طن الذرة البيضاء فقد سجل نحو 15.304 جنيه، ليسجل تراجع نحو 785 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو الجبن الرومي نحو 239 جنيهًا بتراجع نحو 13.7 جنيه.

- وسجل سعر كيلو لتر اللبن المعبأ نحو 37 جنيهًا بتراجع نحو 0.84 جنيه.

- وعن سعر كيلو المسلى الصناعي فقد سجل نحو 81 جنيهًا بتراجع نحو 2.87 جنيه.

6 جنيهات تراجعت في سعر السمنة

- بينما سجل اللبن البودرة نحو 109 جنيهات بتراجع نحو 2.66 جنيه.

- أما عن سعر كيلو الجبنة الشيدر فقد سجل نحو 223 جنيهًا بتراجع نحو 11 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو المسلى البلدي نحو 252 جنيهًا بتراجع نحو 6 جنيهات.

- في حين بلغ سعر كيلو الجبنة الإسطنبولي نحو 131 جنيهًا ليسجل تراجع نحو 3.37 جنيه.

- وسجل سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 26 جنيهًا بتراجع نحو 0.54 جنيه.

- أما عن سعر كيلو الطماطم فقد سجل نحو 8 جنيهات بتراجع نحو 0.48 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو البصل نحو 25 جنيهًا بتراجع نحو 3 جنيه.-

- بينما سجل سعر كيلو الجزر نحو 8 جنيهات بنسبة تراجع بلغت 1.15 جنيه.

- فيما وصل سعر كيلو البنجر إلى نحو 1.15 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

- أما عن سعر كيلو الفلفل الرومي فقد سجل نحو 16 جنيهًا بتراجع نحو 1.24 جنيه.

- وسجل سعر كيلو الليمون الأضاليا نحو 13.5 جنيه بواقع تراجع نحو 0.72 جنيه.

- وعن سعر كيلو الموز البلدي فقد بلغ نحو 16 جنيهًا بتراجع نحو 1.04 جنيه للكيلو.

- وبلغ سعر كيلو البرقوق نحو 32 جنيهًا بتراجع نحو 0.95 جنيه.

- وعن سعر كيلو الملوخية فقد بلغ نحو 16 جنيهًا بتراجع بلغ نحو 2.94 جنيه.

- بينما سجل سعر كيلو السبانخ نحو 13 جنيهًا بتراجع نحو 0.6 جنيه.