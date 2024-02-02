بشرى من «التموين» بشأن السلع الغذائية في شهر رمضان.. تطبيق وعد حكومي

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، على عدم رفع أسعار السلع الغذائية سواء السلع التموينية المدعمة أو السلع الغذائية الحرة قبل شهر رمضان، وذلك تخفيفا على المواطنين في شراء السلع الأساسية الاستراتيجة بنفس الأسعار دون زيادة، موضحة أنا معارض أهلا رمضان 2024 وفروع المجمعات الاستهلاكية ستشهد ضخا مكثفا للسلع بأسعار مخفضة.

أسعار السلع الغذائية في رمضان 2024

وأشارت المصادر، إلى أن أسعار السلع الغذائية طوال شهر رمضان المقبل، لن تشهد أي زيادة، موضحة أنه يتم حاليا التجهيز لأكبر حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق بدءا من شهر مارس المقبل، وقبل حلول شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن اللجنة العليا لمتابعة وضع وطباعة الأسعار على السلع وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بطباعة على الأسعار على السلع الغذائية الاستراتيجية وهم 7 سلع، منحت الشركات ومصانع إنتاج السلع الغذائية مهلة شهرين هما يناير وفبراير بمنحهم الفرصة في طباعة الأسعار على السلع وبدء ضخها بالأسعار المطبوعة بداية من شهر مارس.

وأكدت المصادر توافر مخزون استراتيجي كافٍ من كل السلع الاستراتيجة في مخازن الشركة القابضة للصناعات العذائية، من أجل ضخها في معارض أهلا رمضان والتي تنطلق منتصف شهر فبراير الجاري، مطالبة بالإبلاغ عن أي تاجر لا يلتزم ببيع السلع بالسعر المطبوع عليها من خلال الاتصال على الخط الساخن لحماية المستهلك 19588.

أسعار السلع الحرة

وتأتي أسعار السلع الحرة ضمن مبادرة الحكومة كالتالي:

-السكر بسعر 27 جنيها.

- الزيت 34 جنيها.

- الأرز 20 جنيها.

- علبة السمنة 95 جنيها.

- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيها.

- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيها.

- سعر كيلو العدس الأصفر 39.50 جنيه.

- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيها.

- سعر كيس المكرونة 1 كيلو 17.60 جنيها.

أسعار السلع المدعمة

ونوهت المصادر أيضا بأنه بالنسبة لأسعار السلع التموينية المدعمة والتي يتم ضخها لمنافذ صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات لن يتم تحريكها أيضا مع صرف مقررات شهر مارس 2024، موضحة أن الاسعار ستظل ثابته بنفس أسعار الأشهر الماضية، وستكون كالتالي:

- السكر بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.

- الأرز بسعر 12.60 جنيه على البطاقة.

- الزيت بسعر 30 جنيها للزجاجة 800 ملي على البطاقة.