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محافظ القليوبية يوجه بالتوسع في إقامة معارض السلع الغذائية المخفضة

كتب:

حسن صالح
11:21 ص | الأربعاء 31 يناير 2024
جولة محافظ القليوبية لمتابعة تخفيضات السلع

جولة محافظ القليوبية لمتابعة تخفيضات السلع

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية على منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحافظة، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلًا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين.

السلاسل الغذائية الكبرى

بدأ المحافظ، الجولة بتفقد عدد من السلاسل الغذائية الكبرى بمدن بنها ثم قليوب ثم القناطر الخيرية، وتأكد من توافر كل السلع الغذائية التي تشملها مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لتلبية احتياجات المواطنين كافة.

وتجول بتلك السلاسل واطمأن على السلع التي تباع وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وتفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية بمدينتي بنها والقناطر الخيرية لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت. 

جودة السلع المقدمة

والتقى بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ. 

بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

وكلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المنافذ الحكومية بالمحافظة 497 منفذا، منها 52 جمعية استهلاكية و88 مجمعا استهلاكيا و318 منفذ جمعيتي، إضافة إلى 21 منفذا للشركة العامة لتجارة الجملة، و18 منفذا ثابتا ومتنقلا «تحيا مصر»، و49 منفذ أهلي تنوعت ما بين شركات ومبادرات والغرفة التجارية بالقليوبية. 

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