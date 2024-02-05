أستاذ تمويل: 30 مليون مواطن يستخدمون الجيل الخامس من التكنولوجيا

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التكنولوجيا لها تأثير كبير على مختلف جوانب حياتنا، إذ تضيف للمواطن على مستوى الاستخدام الشخصي والعائلي، وهناك نحو 30 مليون مواطن يستخدمون الجيل الخامس من التكنولوجيا.

اعتماد كل المؤسسات على التكنولوجيا

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن كل المؤسسات تعتمد على التكنولوجيا، وكل تطور يحدث في قطاع الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات يضيف للإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي، ويجعل المؤسسات أكثر قدرة على خدمة عملائها، ويمكن المؤسسات من أن تتوسع وتزيد من قاعدة عملائها.

الشرق الأوسط ليس متأخرا في استخدام التكنولوجا

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ليست متأخرة عن بقية دول العالم في استخدام تكنولوجا الجيل الخامس، مواصلا:«هناك توجه من حكومات أكثر الدول العربية لتعزيز هذا الأمر مثل مصر والإمارات والسعودية».