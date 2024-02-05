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مستشفى سوهاج الجامعي الجديد يستقبل 4000 مريض حتى الآن

كتب:

أحمد أبوضيف
12:33 م | الإثنين 05 فبراير 2024
المستشفيات الجامعية

المستشفيات الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل ما يزيد عن 4000 مريض، فضلاً عن إجراء 800 عملية جراحية، وذلك منذ نقل قسم الطوارئ من المستشفى القديم إلى المقر الجديد، لتقديم خدمات علاجية لأهالي الصعيد على أعلى مستوى من الكفاءة، وعلي أيدي نخبة متميزة منّ المتخصصين في كل التخصصات الطبية.

وأكد أن استقبال طوارئ المستشفى الجديد يقدم خدمات متكاملة للمرضى سواء كانت تشخيصية أو علاجية في مكان واحد مجانا، وعلى مستوى عالي من الجودة، لافتا إلى أن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمجتمع يمثل أحد أهم أهداف الجامعة الاستراتيجية، وذلك في ظل ما تمتلكه من كل الإمكانيات البشرية والمادية والتجهيزات الطبية المتقدمة في مختلف الاقسام.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المستشفي تعمل وفق نظام عمل مميكن، وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية، موضحا أن استقبال الطوارئ يضم 9 غرف ومجهز بعدد كبير من الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال وإسعاف الحالات، وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

وأوضح الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفى الجديد، أن الدكتور حسان النعماني قد وجه بضرورة استمرار استقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة، سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، إذ جرى تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة على المستشفى.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.