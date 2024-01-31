رئيس جامعة سوهاج يشارك في زراعة تشجير 1000 متر نجيل لمواجهة التغيرات المناخية

شارك الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في زراعة تشجير 1000 متر نجيل بمقر الجامعة الجديد، تنفيذا لتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتفعيل أهداف المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

وأوضح أن الجامعة تواصل تنفيذ خططها التنموية نحو زيادة الرقعة الخضراء وتشجير المساحات والطرقات الواسعة داخل مقري الجامعة، لتهيئة بيئة صحية خضراء لها مظهر جمالي وحضاري جذاب، بما يضمن توازن النظم الإيكولوجية، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمشاركة بجدية في الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي بأهمية التشجير ودوره في تحسين المظهر العام للحرم الجامعي، إلى جانب توفير متنفس نظيف وأجواء ملائمة لجميع منسوبي الجامعة.

الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج

وقال الدكتور ياسر عبد الفتاح، مدير عام الشئون الإدارية، إن زراعة النجيل والأشجار تساعد على الحد من تلوث الهواء وزيادة الأكسجين المنتج، بالإضافة إلى المحافظة على التربة من التآكل وزيادة خصوبتها، مضيفا أنه يجرى اختيار الأشجار المزروعة وفقاً للمعايير البيئية الملائمة لمكان التشجير، كما يتم زراعتها ومتابعتها لضمان استدامتها طبقاً لأسس الزراعة المتعارف عليها.