«سوهاج» تستعد للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أطلق مُسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/ 2025، بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

مسابقة الجامعة صديقة البيئة

وأكد النعماني، أنه أصدر قرارا إداريا بتشكيل فريق عمل لتجهيز ملفات جامعة سوهاج للمشاركة بالمسابقة تحت إشراف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو اللجنة العليا للمسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة منسقا عاما لملف الجامعة وأعضاء المعايير.

وفي هذا السياق، عقد الدكتور خالد عمران، اجتماعا من اللجنة المسئولة عن تجهيز الملف، مضيفا أنه سوف يتم تقييم الجامعات وفقًا لـ7 معايير رئيسية وهي «البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، الطاقة والتغيرات المناخية، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي، الجامعة والمجتمع»، بالإضافة لتقديم فيديو يوضح الشكل الجمالي للجامعة ومنشآتها ويبرز مقوماتها الخضراء.

موعد انتهاء استقبال طلبات المشاركة في المسابقة

وأوضح الدكتور حمدي حسانين، أنه سيتم الانتهاء من رفع الملفات على المنصة الخاصة بالمسابقة في نهاية فبراير الجاري، مضيفا أن فريق العمل يضم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري قادرة على إبراز إمكانيات الجامعة في مجال الاستدامة، وخاصة بعد حصول الجامعة مؤخراً على مراكز متميزة عالميا وإفريقيا في تصنيف جرين ميتريكس العالمي للجامعات المستدامة.

وجدير بالذكر أنه سيتم تقييم الجامعات بناءً على مستوى الالتزام بالمعايير، وتُمنح الجامعات الفائزة بالمسابقة جوائز مالية وشهادات تقدير، وينشر ذلك على موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم الإعلان عن نتائج المسابقة خلال شهر أغسطس 2024.