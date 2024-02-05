«الرعاية الصحية» تتابع أرصدة الأدوية.. وتوجّه بإطلاق «رمضان بصحة لكل العيلة 3»

عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة في وزارة الصحة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات ومدراء الإدارات المختلفة في الهيئة لمتابعة سير العمل ومناقشة آخر مستجداته، في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وناقش الاجتماع تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية للمواطنين في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس»، إضافة إلى تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة في تلك المحافظات بالمنازل.

وفي ذات السياق، تابع الدكتور أحمد السبكي، استعدادات الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك توافر الأرصدة الكافية والمخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية، والمبادرات الصحية والتوعوية للمرضى.

ووجّه الدكتور أحمد السبكي، بإطلاق النسخة الثالثة من مبادرة هيئة الرعاية «رمضان بصحة لكل العيلة» للمتابعة الطبية المنزلية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة خلال شهر رمضان المبارك، وتسليمهم الأدوية بالمنازل، بهدف تعزيز الصحة العامة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية سالِفة الذِكر.

وشدد الدكتور أحمد السبكي، على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين بما يشكل ركيزة أساسية لجميع محاور عمل الهيئة، مؤكدًا أنّ تحقيق أعلى معدلات رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة، والدافع الأساسي لتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والفعالية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، التزام الهيئة بتحسين تجربة الرعاية الصحية للمواطنين، والسعي لتحقيق تواصل أفضل مع المرضى من خلال توظيف حلول متطورة ومبتكرة، مشددا على أهمية التواصل المباشر مع المجتمع، حيث يسعى قطاع الرعاية الصحية إلى فهم احتياجات الناس والاستماع إلى أفكارهم وآرائهم لتعزيز الخدمات الصحية المرتكزة حول المريض وتلبية احتياجات وتطلعاته نحو الحصول على أفضل خدمة ورعاية صحية متواكبة مع أحدث التطورات والمعايير العالمية.