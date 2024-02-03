«الرعاية الصحية» بالإسماعيلية: نستهدف تقديم أفضل خدمة وخاصة لكبار السن

قال الدكتور محمد سامي، مدير هيئة الرعاية الصحية في الاسماعيلية، إن الهيئة بجميع مستشفياتها ووحداتها الصحية تستهدف تقديم أفضل خدمة صحية وخاصة الرعاية العاجلة لكبار السن.

تطبيق مشروع تحسين الأداء بالمراكز الطبية

وأضاف سامي، خلال جولة تفقدية له اليوم السبت بمنشآت الرعاية الصحية بفرع الإسماعيلية لمتابعة تحسين الأداء، أنه تم تطبيق مشروع تحسين الأداء بالمراكز الطبية يشمل على تحسين مستوى تقديم الخدمات الطبية، وتقليل أوقات الانتظار.

كما يتضمَّن المشروع متابعة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، بشكل دوري وتقديم خدمات العلاج لهم، مشيرا إلى أنه نقلة نوعية جوهرية في الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي الرعاية الصحية.

سامي يتفقد المراكز والوحدات الصحية

وتفقد الدكتور محمد سامي عددا من المراكز الطبية والوحدات، تابع خلالها آلية عمل أماكن الاستقبال وانتظار المنتفعين، بالإضافة إلى عيادات طب الأسرة، كأمراض النساء ومتابعة الحمل، وعيادة طب الأسنان، وتنظيم الأسرة.

كما تفقد غرفة الأشعة x-ray، ومعامل الدم، والتحاليل، وسحب العينات، وآلية صرف الدواء، غرفة التعقيم، المغسلة، وغرفة الفرز، وغرفة النفايات إلى جانب فاعلية التسجيل الطبي، والطوارئ والملاحظة، والصيدلية والمخازن وغرفة التطعيمات، والمكاتب الإدارية.