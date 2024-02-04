«صحة مطروح»: تدريب الأطباء الجدد على حزمة برامج الرعاية الصحية الأولية

سلّم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من أطباء التكليف الجدد دفعة 2021 على حزمة البرامج الفنية المتكاملة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة مروة عبدالمنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور محمد لطفى مدير ادارة التدريب والدكتورة دينا محمد مدير ادارة مكافحة العدوى ومحمد السعيد مسؤول ترصد مكافحة العدوى.

رفع كفاءة الأطباء

قال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى التدريب على جميع أعمال الرعاية الأساسية والمبادرات الرئاسية والوحدات الصحية بالمحافظة، في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر لرفع كفاءة وأداء الفرق الطبية بالمنظومة الصحية بمحافظة مطروح، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المنشآت الصحية مثل المستشفيات الحكومية والوحدات.

مدربو من المبادرات الرئاسية الصحية

وأضاف وكيل صحة مطروح، أنه جرى تنفيذ الدورات بقاعات التدريب بمركز صحة المرأة، خلال الفترة من 8 يناير وحتى اليوم 4 فبراير الجاري، وهم المجموعة الأولى من تكليف الأطباء البشريين الجدد والذين تسلموا العمل أواخر الشهر الماضي، في منافذ تقديم الخدمة الطبية من وحدات ومراكز طب الأسرة بالمحافظة، في حضور مدربين من مكتب وزارة الصحة بشئون المبادرات الرئاسية الصحية، وإدارة التدريب، وإدارة الرعاية الأساسية، ومركز التدريب.

التخفيف عن آلام المرضى

وناقش وكيل وزارة الصحة بمطروح مع الأطباء المتدربين، مدى الاستفادة من خلال البرنامج التدريبي، ونقاط القوة والضعف اثناء تنفيذ البرنامج، والاحتياجات التدريبية الآخرى لهم، لتأدية عملهم الجديد بكفاءة عالية، ووجه بضرورة الاستفادة من التدريب وأهمية التطبيق العملي، خاصة مع بدء حياتهم المهنية، وأن يتم نقل هذه المعلومات للآخرين، وأن العلم والمعرفة هي من اساسيات تقدم الفرد والمجتمع، في ظل تأدية هذه الرسالة السامية بكل جد واخلاص وتفاني للتخفيف من آلام ومعاناة المرضى.