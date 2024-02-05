«البحوث الزراعية»: لدينا محاصيل قادرة على مواجهة التغيرات المناخية

أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في التوسع الرأسي للزراعة، وأصبحت رقم واحد في متوسط إنتاجية الأرز والقمح، وترتيبنا رقم 5 في البحث العلمي الزراعي.

وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة طلب مقدم من النائب إيهاب وهبة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، إن ملف الأمن الغذائي يواجه العديد من التحديات، بسبب محدودية الأراضي ومحدودية المياه، فضلا عن التغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى التغلب على عدد كبير من التحديات، قائلا: «حققنا طفرة في الإنتاج الزراعي، والفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا، بناء على مردود المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية»، موضحا أن مركز البحوث الزراعية لديه 50 محطة بحثية منتشرة في جميع المحافظات.

وشدد على أن البحث العلمي في مصر في القطاع الزراعي بخير، ومصر لديها أصناف من المحاصيل الزراعية جيدة التعامل مع التغيرات المناخية، وأنواع أخرى من محصول الأرز التي تتحمل درجات كبيرة من الملوحة، بما يتماشى مع التغيرات المناخية.