«العربي الناصري»: الحوار الاقتصادي خطوة مهمة لمواجهة التحديات العالمية

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء كلمته في عيد الشرطة لعقد حوار وطني موسع للوضع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أنّها خطوة مهمة لمواجهة التحديات الحالية، وتعد بمثابة حلول سريعة لمواجهة زيادة الأسعار.

الحوار الوطني الاقتصادي

وأشار أبو العلا، في بيان اليوم إلى أنّ أي دعوة لعقد حوارات أو مؤتمرات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمثابة دعوة للمشاركة الوطنية وتوسيع دائرة الرأي والرأي الآخر، لدعم الدولة لحل مشاكل المواطن اليومية، وخاصة في ملف الأسعار الذي تحدث عنه الرئيس السيسي بكل وضوح وشفافية.

وأكد أبو العلا، أنّ الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر نتيجة ما يشهده العالم من كوارث وتحديات غير مسبوقة والتي منها كوفيد 19 وتمحوراته ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيرا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشكلات وأزمات متصلة ببعضها.

القضية الفلسطينية

وثمّن رئيس الحزب العربي الناصري، تحركات مصر لدعم القضية الفلسطينية رغم الضغوط التي تواجهها مصر من تحديات من جميع حدودها، مؤكدا أنّ تصريحات السيسي بشأن معبر رفح أوضحت للجميع أكاذيب الكيان الصهيوني.