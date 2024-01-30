«العربي الناصري» يناقش أجندته الاقتصادية قبل إرسالها للحوار الوطني السبت المقبل

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري، إن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطني بأجندة رئيسية في المحور الاقتصادي تم الإعداد لها، من خلال الاتصال بأعضاء ومتخصصين الحزب بالشأن الاقتصادي في كل المحافظات؛ ليكون هناك طرح اقتصادي مكتمل.

وأضاف «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الحزب العربي الناصري، سيستغل امكانياته العلمية وخبراءه في هذا المجال؛ لإعداد أجندة الحزب الاقتصادية، وسيتم مناقشتها يوم السبت المقبل، وإرساله لأمانة الحوار الوطني.

الحزب العربي الناصري

وعن أبرز الملفات في أجندة «العربي الناصري» قال رئيس الحزب، إن من بينها التنمية الذاتية، والاستفادة بكل الموارد الداخلية الموجودة، مع تغيير الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية عالميا، وتغيير العلاقة من خلال القدرات والإمكانيات والعلاقات المصرية؛ لجعل الدولار ليس الحاكم في كل الأمور.

واستكمل «أبو العلا» حديثه عن أبرز النقاط في أجندة الحزب خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وهى الاعتماد الفعلي على الموارد الداخلية، والتصنيع الوطني، والاستفادة من القدرات المهدرة التي يحصرها الحزب الآن لطرح حلول الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة؛ لفك الأزمة الاقتصادية.

حزب العربي الناصري

وأكد أنَّ مصر لديها من الكفاءات والامكانيات المختلفة ما يجعلها تخرج من التحديات الاقتصادية، وهو ما سيركز عليه الحزب في جلسات الحوار الوطني من خلال أعضاءه والمختصين.

وأشار رئيس حزب العربي الناصري، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني أعطت إشارات عامة جيدة وفتحت الصندوق في كثير من الملفات، مضيفًا أن المرحلة الثانية تحتاج العمل داخل الصندوق؛ للخروج بخطط وإجراءات لحل المشكلات الاقتصادية.

وتابع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أدرك جيدًا الضغوطات التي تحاط بالوطن، والضغط عليه من خلال حدوده سواء في ليبيا والسودان أو غزة، وغيرها، وهي أجندة غربية ضد مصر وشعبها، إلا أنَّ شعب مصر والقيادة السياسية تدرك جيدًا حجم الإنجاز الذي حدث منذ عهد الرئيس السيسي، لذلك هناك ثقة أن الكفاءات والإمكانيات المصرية يمكنها الخروج من الأزمات المختلفة، كما حدث في جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.