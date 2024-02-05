ماذا يفعل وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأوسط؟.. خامس جولة منذ «7 أكتوبر»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا حول جولة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الخامسة في الشرق الأوسط، وذلك تحت عنوان «من أجل غزة أم الحوثيين؟.. ماذا يفعل بلينكن في الشرق الأوسط؟».

خامس جولات بلينكن بالشرق الأوسط

وأفاد التقرير: «خامس جولاته بالمنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يستهل زيارته في الشرق بالسعودية فمصر، ثم قطر وإسرائيل والضفة الغربية حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية».

أجندة وزير الخارجية الأمريكي

وأضاف: «أجندة وزير الخارجية الأمريكي تضم جدول أعمال على رأسها هدنة إنسانية من شأنها السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى المدنيين في غزة، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة».

وواصل: «المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد أن بلينكين سيعمل على إقامة منطقة سليمة أكثر تكاملا تتضمن أمنا دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حدا سواء».