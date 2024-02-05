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مسؤول التعاون بين الأسقفية والتحالف الوطني: البابا تواضروس صاحب مبادرة دعم غزة

كتب:

مريم شريف
02:14 م | الإثنين 05 فبراير 2024
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

قالت ماريز مجدي، مسؤول التعاون بين أسقفية الخدمات والتحالف الوطني، إنّ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صاحب مبادرة دعم أهالي غزة، ودعا إلى التعاون بين أبناء الكنيسة لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في ظل ظروف الحرب الظالمة التي يتعرض لها الأشقاء في غزة.

وأوضحت ماريز لـ«الوطن»، أنّ المواد الإغاثية المقدمة تشمل بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات، والتي كان يتم تجميعها في مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

وأضافت أنّ الكنيسة بناء على توجيهات من البابا تواضروس، جمعت التبرعات لأهل غزة منذ أكثر من شهرين، حيث استقبلت العديد من المساعدات التي تنوعت بين البطاطين وملابس الاطفال، موضحة أنّ القافلة هي الأولى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ولن تكون الأخيرة لمساعدة أهلنا في غزة.

وأطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ممثلة في أسقفية الخدمات العامة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، شاحنة مساعدات إلى أهالينا في غزة.

وشارك في إعداد الشاحنة الأنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية، ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة، بتوجيه من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في إطار مساعدة أهل غزة.

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بقلم مريم شريف