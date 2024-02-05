عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول معاناة أهالي قطاع غزة، وذلك تحت عنوان «طبيب فلسطيني يبحث عن عائلته بعد اعتقاله في سجون الاحتلال لمدة 45 يوما».

المآسي في غزة لا تتوقف

وأفاد التقرير: «المآسي في غزة لا تتوقف، فكل فرد في القطاع يحمل في قلبه حرجا غائرا، إما لفقد عزيز أو لانتهاك حرة وتعذيب في السجون أو تدمير منزل كان ملاذ يقي من برد الشتاء».

معاناة طبيب الأطفال بعد إطلاق سراحه

وتابع: «لكن مأساة طبيب الأطفال سعيد عبدالرحمن من بيت لاهيا تحمل كل تلك الجراحي تلك الجسدية والنفسية، فبعد 45 يوما من التعذيب في سجون الاحتلال وآملا في لقاء أسرته لتخفف عنه آلامه واحزانه، فوجئ بتغيبهم دون خبر يقين ينبئهم عن مصيرهم الذي أصبح مجهولا».

وقال طبيب الأطفال سعيد عبدالرحمن، إنه لا يعرف أي معلومات عن أسرته بالمرة، متابعا: «كيف بدي أعرف وين زوجتي وأولادي؟ من ساعة ما خدوني كانوا يقصفون المكان اللي فيه زوجتي وأولادي».