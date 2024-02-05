مؤرخ يهودي: دولة الاحتلال الإسرائيلي شر يجب استئصاله

قال المؤرخ الإسرائيلي الشهير إيلان بابيه، المناهض للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن بأي حال من الأحوال التعايش معها وهي شر يجب استئصاله، مشيرًا إلى أنَّه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال ندوة عبر تطبيق «زووم» نشر تفاصيلها المؤرخ الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على «يوتيوب»، مضيفًا أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي يجب تفكيكها والقضاء عليها، مؤكّدًا أنَّ أحداث السابع من شهر أكتوبر الماضي وما حدث من وقتها يشير إلى بداية النهاية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان إيلان بابيه قال في تصريح سابق له إنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ستنتهي، والعدوان على قطاع غزة هو بداية النهاية، وحدد مدة زوالها وقدرها من 10 إلى 30 عامًا، وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية.

بابيه: التاريخ يُعلمنا أن إنهاء الاستعمار ليس عملية سهلة

وفي مؤتمر سابق للمؤرخ الإسرائيلي بمدينة جنوى الإيطالية، قال إنَّ التاريخ يُعلمنا أنَّ إنهاء الاستعمار ليس عملية سهلة بالنسبة للمستعمر، مؤكّدًا أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يفقد امتيازاته، ويجب عليه إعادة الأراضي المُحتلة، ويجب عليه التخلي عن فكرة الدولة القومية أحادية العرق.