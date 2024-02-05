محافظ الشرقية: ترخيص 1005 إعلانات جديدة لدعم الموارد المالية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الانتهاء من ترخيص 1005 إعلانات بمراكز ومدن المحافظة، زذلك بهدف دعم الموارد المالية وتعظيم الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعم الموارد المالية

ومن جانبها، أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام إلى أن ترخيص الاعلانات تضمن 86 إعلانا في حي أول الزقازيق، و100 إعلان في حي ثان الزقازيق، و123 إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق، و8 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد، و122 إعلانا بمركز ومدينة كفرصقر، و86 إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و148 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس.

كما تضمنت الإعلانات المرخصة 23 إعلانا في مركز ومدينة أبوكبير، و20 إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر، و59 إعلانا بمركز ومدينة فاقوس، و16 إعلانا بمركز ومدينة الحسينية، و22 إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية، و94 إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم، و20 إعلانا بمدينة القنايات، و20 إعلانا بمركز ومدينة مشتول السوق، إضافة إلى 12 إعلانا بمركز ومدينة ههيا.