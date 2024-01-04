إزالة إعلانات عشوائية غير مرخصة في حملات مكثفة بالدقهلية

قاد اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، حملات مكبرة لإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية وشرطة المرافق؛ لحصر اللافتات الإعلانية المخالفة بشوارع المدينة وإزالتها على الفور، والتأكد من استكمال إجراءات التراخيص للإعلانات المعلقة.

حملات لإزالة الإعلانات العشوائية بالدقهلية

وقال رئيس مجلس مدينة شربين بأنه جرى شن حملات مكثفة في نطاق المدينة للقيام بمراجعة الإعلانات المرخص منها وغير المرخصة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات، وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصاً على المظهر الحضاري للمدن والأحياء.

استكمال إجراءات ترخيص الإعلانات بالدقهلية

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع 10 إعلانات غير مرخصة بالتنسيق مع قسم الإعلانات والإدارة الهندسية، والإشغالات لحصر اللافتات والإعلانات المخالفة من الشوارع الرئيسية، واستكمال إجراءات ترخيص الإعلانات بشارع ترعة البلامون وشارع الجيش، وتحرير المحاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المدينة.