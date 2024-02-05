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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الداخلية»: ضبط 25 قضية اتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
03:54 م | الإثنين 05 فبراير 2024
النقد الأجنبي والمضاربة

النقد الأجنبي والمضاربة

وجهت وزارة الداخلية عدة حملات لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، عن ضبط (25) قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي (11مليون جنيه). 

 

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«الداخلية»: ضبط متهمين بالإتجار في النقد الأجنبى بالقاهرة
بقلم محمد بركات