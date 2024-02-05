بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. مديرية أمن القاهرة تنظم احتفالية لتكريم أسر الشهداء

نظمت مديرية أمن القاهرة، احتفالية لأسر الشهداء، تضمنت العديد من الأنشطة الترفيهية والرياضية وفقرات فنية وغنائية، لتكريم المتفوقين دراسيا من أبناء الشهداء.

كما جرى تقديم التهنئة لأسر الشهداء بهذه المناسبة الوطنية، التي تؤكد أن الشرطة المصرية كانت وما زالت تقدم التضحيات، وتضرب أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن لإرساء الأمن والأمان.

وأعربت أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بهذه الاحتفالية، التي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن، الذين قدموا أرواحهم لتحقيق الأمن والاستقرار.