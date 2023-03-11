مديرية أمن القاهرة تعلن أسماء الفائزين في حج القرعة 2023

بدأت مديرية أمن القاهرة منذ قليل في إجراء قرعة الحج 2023 داخل مقر المديرية بمحافظة القاهرة، وسط حضور من المواطنين رجال وسيدات، وأعلنت المديرية أسماء الفائزين في القرعة.

زغاريد وسجود في القاعة فرحة بنتيجة قرعة الحج 2023

واستقبل الحضور إعلان أسماء الفائزين في قرعة الحج لهذا العام بفرحة بالغة لأداء مناسك الحج، سواء من الرجال أو السيدات من خلال الزغاريد التي لم تتوقف، أو السجود على الأرض داخل القاعة شكراً لله.

استمرار إعلان أسماء الفائزين في حج القرعة 2023

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه سيتم إعلان أسماء كافة المواطنين في قرعة الحج 2023 بداية من اليوم في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والإسكندرية وأسوان، على أن يستمر إعلان النتيجة في باقي المحافظات على مدار الأيام المقبلة وحتى يوم الأربعاء، وفقاً للجدول الذي أعلنته وزارة الداخلية.