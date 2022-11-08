مديرية أمن القاهرة تنظم حملة للتبرع بالدم.. «شارك بها عدد من رجال الشرطة»

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، تنظيم مديرية أمن القاهرة من خلال التنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

القائمون على الحملة

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أن القائمين على الحملة أعربوا عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.