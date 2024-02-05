ضبط عامل بالمنيا استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة، لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص.

وأشارت وزارة الداخلية، في بيان، إلى أن المتهم، أوهم الضحايا بأنه من موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول، أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تمّ إتخاذ الإجراءات القانونية.